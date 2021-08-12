Магучих опубликовала пост после фото с Ласицкене с фразой «враг готов на все»

Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о врагах родины после фото с Марией Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих опубликовала пост в Instagram после травли за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, сделанную после выступления на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка рассказала, что гордится возможностью выступать за сборную Украины. Она подчеркнула, что имеет честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые «защищают страну в российско-украинской войне». Легкоатлетка использовала фразу «враг готов на все», показывая приверженность родному государству. «Уважаю всех воинов, которые дают нам всем возможность жить мирной жизнью. Я верна Украине», — подытожила Магучих.

Ранее 12 августа Магучих объяснила фото с Ласицкене. Она подчеркнула, что хотела поздравить соперницу с победой и не вкладывала в жест политического смысла.

Спортсменки обнялись после окончания соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде. Ласицкене завоевала золотую медаль, а Магучих стала бронзовым призером. После этого украинка подверглась травле на родине, а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставить спортсменке политическое убежище.