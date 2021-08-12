Описано положение украинской легкоатлетки после фото с Ласицкене

Татьяна Степанова, тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, описала травлю, которой подверглась ее подопечная за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене после выступления на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит «Суспільне».

Степанова рассказала, что легкоатлетка находилась в ужасном состоянии, из-за чего они хотели бросить работу. «Я там не плакала, а здесь плачу. Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас прекрасная страна. После того что случилось, был большой стресс», — отметила она.

Ранее 12 августа Магучих объяснила фото с Ласицкене. Она подчеркнула, что хотела поздравить соперницу с победой и не вкладывала в жест политического смысла.

Спортсменки обнялись после окончания соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде. Ласицкене завоевала золотую медаль, а Магучих стала бронзовым призером. После этого украинка подверглась травле на родине, а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставить спортсменке политическое убежище.