Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Алашкерт
Мартуни, Армения
Сегодня
18:00 (Мск)
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Лига Европы • 3-й квалификационный раунд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Сегодня
19:00 (Мск)
Нефтчи
Баку, Азербайджан
Лига Европы • 3-й квалификационный раунд
Рубин
Казань, Россия
Сегодня
19:00 (Мск)
Ракув
Ченстохова, Польша
Лига конференций • 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Сегодня
20:00 (Мск)
Мура
Мурска-Собота, Словения
Лига Европы • 3-й квалификационный раунд
Анортосис
Фамагуста, Кипр
Сегодня
20:00 (Мск)
Рапид В
Вена, Австрия
Лига Европы • 3-й квалификационный раунд
Сент-Джонстон
Перт, Шотландия
Сегодня
21:00 (Мск)
Галатасарай
Стамбул, Турция
Лига Европы • 3-й квалификационный раунд
Селтик
Глазго, Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
Лига Европы • 3-й квалификационный раунд
Партизан
Белград, Сербия
Сегодня
22:00 (Мск)
Сочи
Сочи, Россия
Лига конференций • 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Последние новости
Стало известно о гибели 35 пациентов в больнице Владикавказа до ЧП с кислородом
Стартап авиатакси из США взлетел
Эрдоган заявил о возможности переговоров с лидером «Талибана»
Выявлена опасность восстановления лесов
Москвичи поспорили из-за названия станции метро 
Германия пригрозила полной остановкой финансовой помощи Афганистану
В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось более чем вдвое за месяц
Разлученная с сыном через 10 дней после родов женщина нашла его через 52 года
Шойгу призвал избежать повторения 90-х в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Обнявшаяся с россиянкой Ласицкене украинская легкоатлетка Магучих объяснилась

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Li Ming / Globallookpress.com
Украинка Магучих об объятиях с Ласицкене: в этом не было никакой политической позиции

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснила, почему обняла россиянку Марию Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка сказала, что решила поздравить соперницу с победой, а в ее жесте не было политической позиции. «У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали», — добавила Магучих. Украинка также заявила, что критика сделала ее сильнее.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

11 августа вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов заступился за Магучих. Он отметил, что спортсмены не виноваты в сложившейся политической ситуации.

7 августа Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в прыжках в высоту. Она отпраздновала победу на Олимпиаде вместе с Магучих, которая заняла третье место. Спортсменки, завернутые в флаги своих команд, дважды обнялись после соревнований. После этого некоторые украинцы в соцсетях затравили Магучих.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В НОК Украины заступились за обнявшуюся с россиянкой Ласицкене легкоатлетку
Чернокожий украинский депутат заступился за обнявшуюся с россиянкой легкоатлетку
Украинскую легкоатлетку позвали в Россию после травли за фото с Ласицкене
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
13:47 9 августа

Олимпийская чемпионка из России оценила выступление Авериной на Играх в Токио

13:07 9 августа

Лукашенко рассказал об отношении властей к оппозиционному прошлому Тимановской

12:55 9 августа

Бывший тренер «Спартака» возглавил сборную из десятки лучших в Европе

Спорт00:02 8 июля
Илья Авербух

«Не завидую девчонкам»

Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
12:34 9 августа

Валуев отреагировал на слова Познера о заслуженном наказании России за допинг

11:50 9 августа

Тренер Нурмагомедова объяснил оскорбительный твит Макгрегора об отце россиянина

11:06 9 августа

Судья с Украины объяснила поражение российской гимнастки на Олимпиаде

СпортПартнерский материал
Хосе Мануэль Лагуна (в центре)

«Это было чудо»

Как болельщик с трибуны вышел на поле в составе сборной Аргентины и забил бразильцам
10:20 9 августа

Российская синхронистка отказалась от участия в Олимпиаде-2024

09:26 9 августа

Украинскую легкоатлетку позвали в Россию после травли за фото с Ласицкене

07:50 9 августа

Хоркина отреагировала на травлю украинской спортсменки из-за фото с Ласицкене

Россия
Москвичи поспорили из-за названия станции метро
«Наши ребята не дождались помощи»
21 год назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли люди и можно ли было их спасти?
Стало известно о гибели 35 пациентов в больнице Владикавказа до ЧП с кислородом
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось более чем вдвое за месяц
«Все подготовили генералы КГБ»
Последний «партийный хозяин» Москвы — о заговоре ГКЧП, путче 1991 года и гибели СССР
Шойгу оценил сложность ситуации в Афганистане
Все материалы
Мир
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя.
Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?
Российско-японские осложнения.
Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Все материалы
Бывший СССР
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Поймай, если сможешь.
Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
Страх и ненависть на Иссык-Куле.
Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Все материалы
Экономика
Бразилия начала конфликт с ООН из-за угля
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
США получили выгоду от пандемии
Coca-Cola названа убийцей пляжей
«На Олимпиаде-2024 в Париже от нас ждут реванша».
Арина и Дина Аверины — о болельщиках, спорте и отдыхе
«Роснефть» выпустила уникальное арктическое дизельное топливо
Новая реальность.
Huawei открыла предзаказ на первую в этом году серию смартфонов
Все материалы
Силовые структуры
Суд вынес второй приговор генералу Варчуку
«Они, говоря по-русски, борзеют»
Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Подполковник ФСБ обложил данью российского предпринимателя
«Они не знали, что везут»
Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
Раскрыты подробности задержания двух сбежавших из ИВС заключенных
Из изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных.
Беглецы воспользовались гаечным ключом и халатностью охраны
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Робин из комиксов о Бэтмене станет бисексуалом
Он такой один.
Американцы сняли про Барака Обаму пятичасовое кино. Почему его надо посмотреть?
MaкSим показала первое фото из больницы после выхода из комы
Лоло ЗуайГлавная музыка месяца:
курортный роман Земфиры и 50 заплаканных мужчин
En+ Group представит экологичную скульптуру на фестивале в Лондоне
«Я достал из раны бомбу и оцепенел»
Военный хирург объездил самые горячие точки планеты. Теперь он рассказал о них миру
Экс-супруга Эминема попыталась покончить с собой
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников прокомментировал «международное признание» российской вакцины
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Россияне рассказали о тратах на книги
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Друг Хованского раскрыл его состояние после внесения в список экстремистов
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Раскрыт средний заработок хакера-вымогателя за одну атаку
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Все материалы
Два уникальных Lamborghini Aventador S отправят в Южную Корею
Поразительные концепт-кары General Motors
Убийца суперкаров, «кентавр» из будущего и внедорожный хайтек-минивэн
Россиян оставят без субсидий на покупку электрокаров
Какие китайские автомобили покупали в России в июле
На российском рынке доминирует китайская тройка: Chery, Haval и Geely
Новый электрокроссовер Audi рассекретили досрочно
Audi RS 3 и ещё 8 компактных рекордсменов Нюрбургринга
Хэтчбеки, купе и седан, которые ставили рекорды Нордшляйфе
Представлен уникальный супергибрид McLaren P1 HDK
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали вызывать лифты через смартфоны
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Названы районы Москвы с дешевеющими квартирами
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Резонанс души.
На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
Велопутешественник назвал самый драматичный момент поездки по России
Собранный на дагестанском заводе самолет впервые полетел в высокогорное село
Все материалы