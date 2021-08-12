Обнявшаяся с россиянкой Ласицкене украинская легкоатлетка Магучих объяснилась

Украинка Магучих об объятиях с Ласицкене: в этом не было никакой политической позиции

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснила, почему обняла россиянку Марию Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка сказала, что решила поздравить соперницу с победой, а в ее жесте не было политической позиции. «У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали», — добавила Магучих. Украинка также заявила, что критика сделала ее сильнее.

11 августа вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов заступился за Магучих. Он отметил, что спортсмены не виноваты в сложившейся политической ситуации.

7 августа Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в прыжках в высоту. Она отпраздновала победу на Олимпиаде вместе с Магучих, которая заняла третье место. Спортсменки, завернутые в флаги своих команд, дважды обнялись после соревнований. После этого некоторые украинцы в соцсетях затравили Магучих.