В НОК Украины заступились за обнявшуюся с россиянкой Ласицкене легкоатлетку

НОК Украины в ответ на объятия Магучих и Ласицкене: спорт должен быть вне политики

Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов отреагировал на публикацию фотографии с объятиями украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он заступился за спортсменку, которая подверглась травле. «Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», — добавил Лысов.

10 августа за Магучих заступился олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк. Он отметил, что украинка искренне хотела обняться с соперницей.

7 августа Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Она отпраздновала победу на Олимпиаде вместе с Магучих, которая заняла третье место. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований.

После этого украинские болельщики в соцсетях затравили Магучих. Кроме того, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с легкоатлеткой проведут беседу.