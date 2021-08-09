Хоркина отреагировала на травлю украинской спортсменки из-за фото с Ласицкене

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене после выступления на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит «РЕН-ТВ».

Бывшая гимнастка посчитала, что спорт должен оставаться вне политики, так как там проверяются пределы человеческих возможностей. «Те, кто травил Магучих, недалекие люди. Пусть на спортивных аренах мы решаем, кто сильнее, кто слабее, кто мастерски выше, кто профессиональнее», — заявила она.

7 августа Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Она отпраздновала победу на Олимпиаде вместе с Магучих, которая заняла третье место. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований.

После этого украинские болельщики в соцсетях затравили Магучих. Кроме того, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с легкоатлеткой проведут беседу из-за ее фото с россиянкой. Она подчеркнула, что снимок «вызвал бурную реакцию в обществе» и напомнила, что получившая бронзу спортсменка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ).