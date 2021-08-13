Ласицкене прокомментировала скандал из-за фото с легкоатлеткой с Украины

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась относительно ситуации вокруг ее совместной фотографии с украинкой Ярославой Магучих. Комментарий спортсменка сделала в сторис своего Instagram.

28-летняя олимпийская чемпионка вступилась за украинку, которая подверглась травле за объятия со спортсменкой из России. «Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к Ярославе и другим украинским девочкам», — отметила Ласицкене.

Фото Ласицкене и Магучих спровоцировало скандал на Украине. В частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о планах провести беседу с атлеткой. Сама Магучих, комментируя ситуацию, подчеркивала, что не вкладывала в свои действия политического подтекста.

Ласицкене завоевала золотую медаль в Токио в прыжках в высоту. После соревнований она обнялась с Магучих, которая выиграла бронзовую награду. Совместное фото попало в СМИ.