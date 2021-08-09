Захарова объяснила травлю украинской спортсменки из-за фото с Ласицкене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих, которую сфотографировали в объятиях соперницы-россиянки Марии Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Дипломата цитирует РИА Новости.

По ее мнению, травля началась из-за «нездорового» состояния критиков Магучих и распространения националистических идей среди населения Украины.

«Мне кажется, что настоящими врагами Киева, в том числе украинского спорта, являются как раз те самые провокаторы, которые исповедают националистическую идеологию... Они устроили травлю спортсменке, которая привезла медаль своей стране только за то, что она проявила абсолютно спортивные товарищеские качества в ходе этих выступлений», — считает Захарова.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отпраздновала золото на Олимпиаде в Токио вместе с соперницей-украинкой Ярославой Могучих. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований. Уточнялось, что Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. 19-летняя Магучих показала третий результат.

Позже на фотографию отреагировала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она указала, что упомянутый снимок «вызвал бурную реакцию в обществе» и подтвердила, что получившая бронзу спортсменка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — заявила она.