Олимпийский чемпион с Украины оправдался за фото со Скабеевой

Жан Беленюк выступил с заявлением по поводу фотографии с российской журналисткой Скабеевой

Украинский борец греко-римского стиля и олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк прокомментировал фото с российской телеведущей Ольгой Скабеевой. Об этом сообщает ТАСС.

30-летний спортсмен оправдался за снимок с журналисткой: Беленюк заявил, что не знал, с кем делает совместное фото. «Я не слежу за контекстом политических событий в России, мне это неинтересно», — заявил борец и депутат президентской фракции Верховной Рады «Слуга народа».

Также во время Игр в Токио вспыхнул скандал из-за совместных фото россиянки Марии Ласицкене и украинки Ярославы Магучих. Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а легкоатлетка с Украины — бронзовую награду. Снимок спровоцировал травлю украинки в социальных сетях. Магучих в итоге сделала заявление, где отметила, что сделала фото на радостях и не вкладывала в свои действия политического подтекста. Ласицкене также прокомментировала скандал, выразив поддержку украинским спортсменам и, в частности, Магучих.

Беленюк выиграл золото в греко-римской борьбе в категории до 87 килограммов на Играх в Токио. В Рио-де-Жанейро украинец завоевал серебряную медаль.