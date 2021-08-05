Скабеева пошутила над станцевавшим гопак украинским спортсменом-депутатом

Российская телеведущая Ольга Скабеева пошутила над танцем темнокожего украинского борца Жана Беленюка после победы на Олимпийских играх в Токио. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Спортсмен завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов, одержав победу над венгром Виктором Леринцем. После победы он продемонстрировал украинский танец.

«Тренировки в Раде не проходят даром! Жан Беленюк — первый депутат, ставший Олимпийским чемпионом, отпраздновал золотую медаль, станцевав гопак», — сыронизировала ведущая.

Беленюк — заслуженный мастер спорта Украины, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 2019 года. Также спортсмен является членом депутатской фракции политической партии «Слуга Народа». Беленюк родился в Киеве, его мать — украинка, отец — гражданин Руанды. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал серебро. На счету спортсмена также победы на чемпионатах мира и Европы.

Ранее Скабеева заявила в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский по совету американского лидера Джо Байдена направил в Донбасс «колонны украинских гомосексуалистов». При этом ведущая уверена, что без агентства США по международному развитию «подобная гей-атака или гей-инициатива на Донбассе была бы невозможна».