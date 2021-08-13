Скабеева ответила отрицающему знакомство с ней украинскому спортсмену

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила олимпийскому чемпиону Токио и депутату Верховной рады Жану Беленюку, который оправдался за совместную фотографию с ней. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Журналистка предположила, что украинский спортсмен отрицает знакомство с ней потому, что боится люстраций и таким образом пытается «спасти свою шкуру». «Или Жан Беленюк — идиот, тогда что он делает в Раде», — отреагировала она. Скабеева добавила, что не знает, какой из этих вариантов хуже.

Ранее украинский спортсмен прокомментировал снимок с российской журналисткой. Беленюк заявил, что не знал, с кем фотографировался. Депутат Рады отметил, что не следит за контекстом политических событий в России, так как ему это неинтересно.

Во время Олимпийских игр в Японии также произошел скандал из-за совместной фотографии россиянки Марии Ласицкене и украинки Ярославы Магучих. Кадр спровоцировал травлю украинки в социальных сетях. Магучих позднее заверила, что сделала фото на радостях и не вкладывала в свои действия политического подтекста.