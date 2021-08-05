Скабеева резко ответила на претензии МОК к России из-за ЛГБТ-спортсменов

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале резко ответила на претензии Международного олимпийского комитета (МОК) к российскому телевидению из-за трансгендерной спортсменки из Новой Зеландии Лорел Хаббард и и британского прыгуна в воду Тома Дэйли, который является открытым геем.

Она назвала заявления МОК бредом и призвала не валить все в один котел, поскольку программа «60 минут» никого не оскорбляет. Ведущая подчеркнула, что ее коллеги не являются гомофобами, однако не следует агрессивно навязывать позицию меньшинств большинству.

«В студии нашей программы, где можно без цензуры высказывать свою точку зрения,— мы обсуждали несправедливые методы подсчета результатов,— когда в одной дисциплине одновременно выступают мужчины и женщины», — добавила Скабеева.

Телеведущая призвала не переживать за трансгендера Лорел Хаббард, поскольку та заняла последнее место и ушла из спорта. Она с иронией заключила, что феминистки должны быть довольны, поскольку «мужик проиграл женщинам».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российских телеканалов объяснений из-за оскорбления ЛГБТ-спортсменов. Там отметили, что на Олимпиаде нет места дискриминации.

