МОК потребовал от российских телеканалов объясниться за оскорбления ЛГБТ-атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российских телеканалов объяснений из-за оскорбления ЛГБТ-спортсменов. Об этом сообщает BBC Sport.

Уточняется, что организацию обеспокоили выпады в сторону трансгендерной штангистки из Новой Зеландии Лорел Хаббард и британского прыгуна в воду Тома Дэйли. Спортсмен является открытым геем. В МОК отметили, что на Олимпиаде нет места дискриминации.

2 августа Хаббард не справилась со стартовым весом в 120 килограммов в финале турнира в весовой категории свыше 87 килограммов. Затем ей дважды не покорились 125 килограммов. После этого новозеландка выбыла из борьбы за медали.

Дэйли на Олимпиаде в Токио вместе с Мэтти Ли завоевал золото в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Ему также предстоит выступить в индивидуальных прыжках с этой же высоты.