МОК сообщил о формировании списка свидетелей по делу Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя комитета Марка Адамса.

Сообщается, что МОК уже открыл дисциплинарное разбирательство и набирает свидетелей по делу бегуньи. «Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается», — сказал Адамс.

Конфликт Тимановской с представителями делегации Белоруссии перерос в скандал на Играх в Токио. После выпада спортсменки в адрес спортивного руководства страны она была исключена из команды. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. Сама Тимановская говорила о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.