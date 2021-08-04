МОК начал расследование по делу Тимановской в отношении белорусской делегации

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл работу дисциплинарной комиссии по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс, передает РИА Новости.

По его словам, комиссия будет расследовать действия двух членов белорусской делегации — Артура Шумака и главного тренера сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрия Моисевича. Отмечается, что МОК уже получил письменный доклад о данном инциденте от Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс до Вены. К настоящему времени самолет вылетел из столицы Японии. Причины смены пункта назначения в последний момент не уточняются.

До этого спортсменка несколько дней находилась в дипломатическом представительстве Польши.

Конфликт Тимановской с представителями делегации Белоруссии перерос в скандал на Играх в Токио. После выпада спортсменки в адрес спортивного руководства страны она была исключена из команды. Сама Тимановская говорила о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.

Позже легкоатлетка объяснилась в эфире белорусского телевидения. Она заявила, что ее публичная критика в адрес руководства сборной связана с эмоциональным напряжением. Она призналась, что готовилась к конкретным забегам, а когда узнала о том, что заявлена на эстафету, у нее «взяли верх эмоции»