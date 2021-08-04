Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, спортсменка направляется в аэропорт Нарита, чтобы улететь в Варшаву. В дипломатическом представительстве Польши она находилась со 2 августа. В тот же день ей выдали польскую визу.

Конфликт Тимановской с представителями делегации Белоруссии перерос в скандал на Играх в Токио. После выпада спортсменки в адрес спортивного руководства страны она была исключена из команды. Сама Тимановская говорила о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.

Позже легкоатлетка объяснилась в эфире белорусского телевидения. Она заявила, что ее публичная критика в адрес руководства сборной связана с эмоциональным напряжением. Она призналась, что готовилась к конкретным забегам, а когда узнала о том, что заявлена на эстафету, у нее «взяли верх эмоции»