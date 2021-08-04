Тимановская в последний момент пересела в Токио на рейс до Вены

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс до Вены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

К настоящему времени самолет вылетел из столицы Японии. Причины смены пункта назначения в последний момент не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сотрудники польского посольства, сопровождавшие спортсменку в связи с тем, что рейсом до Варшавы планировали лететь несколько иностранных журналистов.

Ранее стало известно, что Тимановская покинула посольство Польши в Токио, в котором она находилась со 2 августа.

Спортсменка выступила с критикой белорусских спортивных чиновников, после чего Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио накануне забега, сославшись на ее эмоционально-психологическое состояние. Сама легкоатлетка заявляла о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.