Тимановскую уволили из белорусского центра олимпийской подготовки

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из местного центра олимпийской подготовки после скандала на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале Белорусского фонда спортивной солидарности.

По информации источника, спортсменку отправили в министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Отмечается, что, если бегунья не явится в МВД 5 августа до 12:00 по московскому времени, то ее уволят и из министерства.

Ранее 4 августа легкоатлетка вместо Варшавы вылетела в Вену. До этого спортсменка несколько дней находилась в дипломатическом представительстве Польши и получила визу этой страны. Изменения маршрута объяснили мерами безопасности.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.