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МИД Австрии подтвердил вылет Тимановской в Вену

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Кристина Тимановская (в центре) в аэропорту Токио перед вылетом в Вену
Кристина Тимановская (в центре) в аэропорту Токио перед вылетом в Вену
Фото: Ксения Нака / РИА Новости

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская изменила маршрут и вместо Варшавы вылетела в Вену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Австрии.

В ведомстве подтвердили, что Тимановская уже на пути в страну и пообещали вскоре поделиться дополнительной информацией. МИД не пояснил, почему спортсменка резко поменяла рейс и отказалась лететь в Польшу.

Авиакомпания Austrian Airlines также отказалась комментировать информацию о перелете Тимановской. Компания сослалась на закон о защите персональных данных.

Ранее белорусская легкоатлетка незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс до Вены. Причины смены пункта назначения в последний момент не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сотрудники польского посольства, сопровождавшие спортсменку, в связи с тем, что рейсом до Варшавы планировали лететь несколько иностранных журналистов.

Кристина Тимановская выступила с критикой белорусских спортивных чиновников, после чего Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио накануне забега, сославшись на ее эмоционально-психологическое состояние. Сама легкоатлетка заявляла о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.

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