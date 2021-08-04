Трансгендерная штангистка объявила об уходе из спорта после неудачи на Олимпиаде

Новозеландская трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард объявила об уходе из спорта после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает RTE.

43-летняя спортсменка заявила, что ей было непросто соревноваться с соперницами, которые были моложе нее на 20 лет. «Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно», — отметила Хаббард. — Пора задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни».

2 августа Хаббард не справилась со стартовым весом в 120 килограммов в финале турнира в весовой категории свыше 87 килограммов. Затем ей дважды не покорились 125 килограммов, и новозеландка выбыла из борьбы за медали.

В июне Олимпийский комитет Новой Зеландии принял решение заявить Хаббард в сборную на Олимпиаду в Токио. Это стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже десяти наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.