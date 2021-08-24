Призер Олимпиады-1980 из СССР вспомнил о желании принять допинг

Советский прыгун с шестом Волков признался, что хотел принять допинг перед Играми-1984

Серебряный призер Олимпиады 1980 года в Москве в прыжках с шестом Константин Волков порассуждал о применении запрещенных веществ в спорте. Об этом сообщает Sports.ru.

Советский легкоатлет вспомнил, что хотел принять допинг перед Играми-1984, которые СССР бойкотировал. «А потом я просто не успел все это применить — была серьезная травма: воспаление надкостницы в тазовых костях», — добавил Волков.

Спортсмен также отметил, что при возможности обязательно по собственному желанию принял бы запрещенные препараты. По его словам, в то время этим занимались все, в том числе американские атлеты.

Помимо серебра Олимпиады-1980 в активе Волкова второе место на чемпионате мира 1983 года. Он также побеждал на чемпионате Европы 1980 года в помещении.