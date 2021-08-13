Российская легкоатлетка отказалась сдавать допинг-тест и была отстранена

Российская легкоатлетка Елизавета Ярыгина получила дисквалификацию за отказ от допинг-теста. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

24-летнюю Ярыгину отстранили от выступлений на три года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 30 июля 2021 года. Решение об отстранении приняла Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Ярыгина стала 31-м спортсменом, который получил отстранение от спорта по причине отказа от сдачи допинг-проб или неявки на нее. Дисквалификацию на различные сроки получили в общей сложности девять легкоатлетов. Больше всего нарушителей — в пауэрлифтинге, там дисквалифицированы 13 спортсменов.

Ярыгина не выступает на международном уровне. На чемпионате России-2021 она заняла 19-е место.