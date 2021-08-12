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Раскрыта дата приезда европейских наблюдателей по допингу в Россию

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Фото: Christinne Muschi / Reuters
Группа наблюдателей Совета Европы по допингу приедет в Россию 21-23 сентября

Наблюдатели Совета Европы по допингу приедут в Россию 21-23 сентября. Дату раскрыли РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

Оценочный визит был одобрен на 53-м заседании мониторингового комитета. Группа будет состоять из четырех человек. Команду Совета Европы будет сопровождать докладчик «с соответствующим опытом в области международной антидопинговой политики», а также представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) и члены секретариата Совета Европы.

Председателя группы наблюдения по выполнению Антидопинговой конвенции 1991 года пригласило Министерство спорта России. Это должно позволить восстановить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

РИА Новости отмечает, что сейчас Совет Европы и Россия ведут консультации, чтобы определить формат и программу визита.

Допинговый скандал в российском спорте произошел в 2015 году, когда отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что РУСАДА скрывало факты применения допинга российскими спортсменами. Позднее скандал затронул и другие виды спорта, в результате часть отечественных атлетов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры-2018 отправилась команда «Олимпийских атлетов из России», флаг и гимн страны попали под запрет.

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