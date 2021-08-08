Мацуев и Башмет сыграли микс из концерта Чайковского и Queen в честь Олимпиады

Пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством дирижера Юрия Башмета сыграли микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и знаменитой композиции рок-группы Queen «We Will Rock You» в честь российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».

Мероприятие «Из России с любовью» состоялось на Васильевском спуске в Москве. Музыкальное произведение Чайковского звучало в Токио вместо гимна России после запрета Всемирного антидопингового агентства (WADA), а хит Queen был выбран из-за созвучного звучания с сокращенным названием команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

«Это наша совместная идея с "Матч ТВ", посвящение нашим спортсменам. Я люблю эксперименты, если они правильны во вкусовом отношении, если это соединение разных жанров и тем более если это тема, которую знают во всем мире», — рассказал ТАСС Мацуев. Он отметил замечательные выступления российских спортсменов в беспрецедентных условиях, когда им пришлось представлять страну без флага и гимна, и выразил надежду на скорое изменение ситуации.

Сборная России на минувшей Олимпиаде завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые награды). Это позволило ей занять пятое место в общекомандном зачете. Церемония закрытия соревнований прошла в воскресенье, 8 августа, на Национальном олимпийском стадионе в японской столице.

