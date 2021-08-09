В ОКР рассказали о флаге и музыке России для выступления на ОИ-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине под флагом ОКР и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского, который заменит гимн, передает РИА Новости.

Поздняков сообщил, что форма российских спортсменов для выступления на ОИ-2022 проходит финальный этап согласования. Остальные атрибуты сборной останутся без изменений. Россияне выступят под флагом ОКР и с «гениальным творением Чайковского».

«Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», — заключил глава ОКР.

8 августа глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми. Сборная России завоевала 71 медаль, среди которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. В результате спортсмены расположились на пятом месте в общекомандном зачете, что стало худшим результатом для сборной с 1912 года. Первенство в медальном зачете завоевала сборная США.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 14 января 2021 года представил полный текст решения по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В документе сообщается, что российские спортсмены не имеют права выступать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом страны до 16 декабря 2022 года.