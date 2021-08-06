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Путин оценил решение о лишении России флага и гимна на Олимпиаде

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил решение спортивного арбитража о лишении России флага и гимна на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данное решение имеет политическую окраску. Глава государства подчеркнул, что отсутствие флага на Олимпиаде никак не влияет на качество выступления российских спортсменов. «Пускай в мире знакомятся с российской классикой», — сказал российский лидер, комментируя музыку Петра Чайковского, которая звучит вместо российского гимна.

Путин также заявил, что, по его мнению, спортивные организации и Международный олимпийский комитет (МОК) заинтересованы в том, чтобы Россия претендовала на проведение крупнейших турниров.

Ранее президент России обратился к отечественным синхронисткам, которые завоевали золото на Олимпиаде в Токио. Российский лидер поздравил Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с успехом в Токио. «Вы нас не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием», — говорится в обращении Путина.

Отечественные спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях под флагом России и лишены возможности получать награды под гимн страны. На Олимпиаде в Токио они представляют Олимпийский комитет России.

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