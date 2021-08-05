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В США обнаружили «секретное оружие» российских олимпийцев

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Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters

Американская газета The Wall Street Journal обнаружила «секретное тренировочное оружие» российских олимпийцев на Играх в Токио. Об этом сообщается в материале газеты.

«В разгар пандемии россияне обнаружили оружие, доступное немногим спортсменам на планете: их собственную географию. Запершись в таких местах, как Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии», — заявили журналисты. По их мнению, таким образом, российские спортсмены имели преимущество над соперниками из США, так как там все тренировочные базы были закрыты из-за пандемии коронавируса.

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1 августа президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт призвал раскрыть результаты допинг-проб россиян, выступающих на Олимпиаде в Токио. Он подчеркнул, что это особенно важно именно в отношении российских атлетов. В ответ Международный олимпийский комитет заявил, что российские атлеты находятся под контролем в большей степени, чем спортсмены из других стран.

Отечественные спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях под флагом России и лишены возможности получать награды под гимн страны. На Олимпиаде в Токио они представляют Олимпийский комитет России.


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