Британского призера Олимпиады в Токио поймали на допинге

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, британец Чиджинду Уджа, был отстранен из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

По информации источника, в пробе 27-летнего легкоатлета, взятой на Играх в Токио, были обнаружены запрещенные вещества остарин и S-23. Против него было открыто дисциплинарное дело. Отмечается, что также были пойманы на допинге бегуны Альсадик Мику из Бахрейна, Марк Одиамбо из Кении, а также грузин Беник Абрамян, выступающий в толкании ядра.

Уджа завоевал серебряную награду в эстафете 4 по 100 метров. Также на его счету победа на чемпионате Европы среди юниоров в 2013 году.

Во время Олимпиады в Токио несколько белорусских и украинских легкоатлетов были отстранены от участия в Играх. Спортсмены подверглись санкциям за несоблюдение правила, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти месяцев.