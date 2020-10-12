К бывшему главе российской легкой атлетики пришли с обысками

В квартире и рабочем кабинете министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Процедура была проведена в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на финансирование футбольного клуба «Крылья Советов», которые по итогам прошлого сезона вылетели из Российской премьер-лиги и на данный момент выступают в Футбольной национальной лиге.

Обыски на базе «Крыльев Советов» начались 6 сентября. Генеральный директор российского клуба Евгений Калакуцкий заверил, что правоохранительные органы проводят следственные действия в связи с делом трехлетней давности.

Шляхтин возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) с 2016 по 2019-й. Решением независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU) он был отстранен от должности и наказан за вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Спортсмена отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. Он предоставил поддельные документы, которые якобы подтверждали его болезнь во время сдачи тестов.