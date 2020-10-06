На базе российского футбольного клуба начались обыски

На базе клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов» начались обыски. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Генеральный директор российского клуба Евгений Калакуцкий заверил, что правоохранительные органы проводят обыски в связи с делом трехлетней давности. Он добавил, что «ничего страшного не происходит», и заверил, что следственные мероприятия на повлияют на текущую деятельность «Крыльев».

«Крылья Советов» выступают в ФНЛ. В нынешнем розыгрыше самарский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков после 113 матчей. В 14-м туре команде предстоит встреча с ивановским «Текстильщиком».

В сезоне-2016/2017 самарчане выступали в Российской премьер-лиге (РПЛ), но заняли по итогам чемпионата 15-е место и покинули элитный дивизион.