Появилось видео гола 15-летнего российского футболиста

Российский хавбек «Чертаново» Сергей Пиняев отметился голом в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Иртыша». Видео предоставлено правообладателем.
15-летний Пиняев поразил ворота соперника на 64-й минуте встречи. Футболист стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ. Окончательный счет встречи — 2:1 в пользу «Чертаново».
Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Футболист также тренировался в академии московского «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед».
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