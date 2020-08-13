Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича поступить «по-мужски» и уйти из команды

Фанаты московского «Торпедо» недовольны неудачным стартом команды в нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и призвали главного тренера клуба Сергея Игнашевича уйти в отставку. Заявление доступно в Instagram-аккаунте фанатского объединения «Запад-5».

Болельщики клуба раскритиковали Игнашевича за неудовлетворительные результаты. «На пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы были лучше всех, но это не игра в футбольный менеджер на компьютере», — сказано в заявлении. Фанаты просят бывшего игрока сборной России «поступить по-мужски» и уйти из клуба.

12 августа «Торпедо» под руководством Игнашевича не сумело переиграть новичка лиги «Акрон». Счет в матче — 1:1.

Последнюю победу в рамках ФНЛ «Торпедо» одержало еще в ноябре 2019-го. Тогда подопечные Игнашевича переиграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1. В нынешнем розыгрыше ФНЛ команда занимает 18-е место. После трех туров «Торпедо» набрало всего два очка со старта чемпионата.

Игнашевич известен по выступлениям за столичные Локомотив и ЦСКА. В 2019-м он возглавил «Торпедо».