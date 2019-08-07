«Торпедо» пострадало из-за Игнашевича

Московское «Торпедо» выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей за демонстративное исполнение Сергеем Игнашевичем роли главного тренера команды. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В Контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) Российского футбольного союза (РФС) указали на то, что Игнашевич заявлен как старший тренер команды, так как специалист не имеет необходимой лицензии PRO. Демонстративное исполнение обязанностей главного тренера с его стороны является нарушением. При повторном нарушении Игнашевичу грозит дисквалификация, а клуб может столкнуться с очередным штрафом.

Свой первый официальный матч в качестве тренера «Торпедо» Игнашевич провел 7 июля. Его команда одержала верх над воронежским «Факелом» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 1:0.

4 июня Игнашевич возглавил «Торпедо». По итогам сезона-2018/2019 клуб добился участия в розыгрыше ФНЛ.

В июле 2018-го Игнашевич завершил профессиональную карьеру. Бывший защитник сборной России и ЦСКА приступил к работе в тренерском штабе молодежной команды столичного клуба. В мае 2019-го он покинул красно-синих ради самостоятельной тренерской карьеры.

Вместе со сборной России Игнашевич добрался до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. На его счету 126 матчей в составе национальной команды.

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