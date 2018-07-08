Два футболиста ушли из сборной России

33-летний полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов объявил об уходе из сборной России. О завершении карьеры также сообщил 38-летний защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич, говорится в Twitter российской сборной.

Самедов после игры с командой Хорватии рассказал журналистам, что четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу был для него последним. Игнашевич в свою очередь отметил, что если бы не ЧМ-2018, он завершил бы карьеру раньше.

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«Сейчас у меня чувство радости и успокоения, заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. С футболистами, которые отдают себя полностью в игре», — сказал футболист ЦСКА.

Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 2:2.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».

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