Путин отреагировал на проигрыш сборной России на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин смотрел матч российской сборной по футболу с командой из Хорватии и считает футболистов героями, уступившими в красивейшей игре. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Путин смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» — сказал Песков.

Материалы по теме Спасибо, ребята Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что глава государства позвонил, выразил поддержку футболистам и поблагодарил их за красивую игру. «Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили», — отметил наставник россиян.

Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 2:2.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».

Материалы по теме Момент истины Решающий матч сборной России. На кону все!

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!