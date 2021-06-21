Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду

Отстраненная на пять лет за допинг американская легкоатлетка Брианна Макнил отобралась на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Результаты доступны на сайте Ассоциации легкой атлетики США.

Бегунья стала второй на дистанции 100 метров с барьерами, уступив Кендре Харрисон. Результат позволяет ей участвовать в Играх.

4 июня дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал Макнил на пять лет за вмешательство в процедуру допинг-контроля. Спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который разрешил ей выступить на американском отборе, пока рассматривается дело.

Макнил — олимпийская чемпионка в беге на 100 метров с барьерами на Играх в Рио-де-Жанейеро в 2016 году. Кроме того, на счету спортсменки золото чемпионата мира-2013 в этой же дисциплине.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



