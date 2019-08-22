Американский спринтер-рекордсмен трижды избежал допинг-тестирования

Американский бегун Кристиан Коулмэн может получить дисквалификацию за пропуск допинг-тестирования. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летнему атлету необходимо предоставить допинг-офицерам причины пропуска хотя бы по одному эпизоду. В противном случае Коулмэн столкнется с двухлетней дисквалификацией от Антидопингового агентства США (USADA), что приведет к пропуску Олимпиады-2020. Американец привлек к проблеме юристов.

Коулмэн является фаворитом предстоящего чемпионата мира. Турнир пройдет в Катаре и стартует 28 сентября.

Коулмэн — обладатель мирового рекорда в беге на 60 метров. На чемпионате мира в помещении 2018 года он преодолел дистанцию за 6,34 секунды. Также американец дважды выигрывал серебро мирового чемпионата. В 2017 году в Лондоне он показал второй результат в дистанции на 100 метров и в эстафете.

Американца считают наследником ямайского бегуна Усэйна Болта в легкой атлетике. Компания Nike заключила с Коулмэном спонсорский контракт в 2017 году.

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