Американский пловец отбыл дисквалификацию за допинг и преуспел

Американский пловец Райан Лохте, отбывший дисквалификацию за употребление допинга, одержал победу на чемпионате США. Об этом сообщает NBC.

Лохте победил на дистанции 200 метров комплексом, приплыв к финишу за 1 минуту 57,26 секунды. «Это хороший старт для меня. Я стряхнул с себя ржавчину. И теперь у меня есть возможность попасть на Олимпийские игры», — заявил спортсмен.

В июле прошлого года Лохте был дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Пловец опубликовал фото, на котором ему делают внутривенную инъекцию. В ходе расследования стало известно, что Лохте вводил разрешенное вещество, однако нарушил антидопинговые правила, которые запрещают делать подобные процедуры, кроме случаев госпитализации и специальных терапевтических исключений.

Лохте — шестикратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира. Кроме этого, в его активе три серебра и три бронзы Олимпийских игр.

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