Шестикратного олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали за допинг

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

24 мая Лохте опубликовал в социальной сети фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию. В ходе расследования стало известно, что Лохте вводил разрешенное вещество, однако нарушил антидопинговые правила, которые запрещают делать подобные процедуры, кроме случаев госпитализации и специальных терапевтических исключений.

В общей сложности пловец дисквалифицирован на 14 месяцев, начиная с мая 2018 года. Для него эта отстранение стало вторым. В 2016 году спортсмена лишили соревнований на десять месяцев за ложную историю о вооруженном ограблении на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Лохте — шестикратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира. Кроме этого, в его активе три серебра и три бронзы Олимпийских игр.

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