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Шестикратного олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали за допинг

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Райан Лохте

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

24 мая Лохте опубликовал в социальной сети фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию. В ходе расследования стало известно, что Лохте вводил разрешенное вещество, однако нарушил антидопинговые правила, которые запрещают делать подобные процедуры, кроме случаев госпитализации и специальных терапевтических исключений.

В общей сложности пловец дисквалифицирован на 14 месяцев, начиная с мая 2018 года. Для него эта отстранение стало вторым. В 2016 году спортсмена лишили соревнований на десять месяцев за ложную историю о вооруженном ограблении на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Лохте — шестикратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира. Кроме этого, в его активе три серебра и три бронзы Олимпийских игр.

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