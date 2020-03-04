Олимпийскую чемпионку по бегу дисквалифицировали за допинг

Легкоатлетка Рут Джебет из Бахрейна дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в Twitter независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Бегунью отстранили за использование запрещенного препарата эритропоэтина (ЭПО). Дисквалификация отсчитывается с 4 февраля 2018 года. При этом результаты за период с 1 декабря 2017 года по 18 февраля 2018-го также подлежат аннулированию.

23-летняя Джебет — олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на три тысячи метров с препятствиями. С 2016-го по 2018 год спортсменке принадлежал мировой рекорд в этой дисциплине.

Российский биатлонист Александр Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен за применение ЭПО. После окончания дисквалификации он подвергся травле со стороны иностранных спортсменов, которая продолжается и в текущем сезоне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!