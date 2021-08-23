Нурмагомедов раскрыл количество допинг-тестов в карьере

Хабиб Нурмагомедов: я сдал 50 допинг-проб и всегда был чист

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к запрещенным препаратам в единоборствах. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

32-летний Нурмагомедов признался, что 50 раз сдавал допинг-тест и каждый раз был чист. «Считаю, что принимать допинг — психологическая слабость. Значит, человек не уверен в собственных силах. Я отношусь к этому с недопониманием. Для меня допинг — тренировки, сон и еда», — заявил боец.

В апреле 2019-го Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) раскрыл имя самого «чистого» своего атлета в истории. Им стал ирландец Конор Макгрегор, который на тот момент сдал 49 отрицательных допинг-проб.

Нурмагомедов трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках в MMA. Осенью 2020-го он был признан лучшим бойцом UFC вне учета весовых категорий.