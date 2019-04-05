Назван самый «чистый» атлет в истории UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор — лидер по количеству отрицательных допинг-проб среди спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил вице-президент организации Джефф Новицки в своем Twitter-аккаунте.

Функционер поделился данными Антидопингового агентства США (USADA). 30-летний Макгрегор сдал 49 отрицательных допинг-проб. Среди них и 11 тестов перед его боксерским поединком с американцем Флойдом Мэйуэзером.

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На втором месте действующий чемпион UFC в тяжелом весе американец Даниель Кормье (45 проб). Третье место занимает бразильский боец Рафаель Дос Аньос (41 проба). Американка Холли Холм занимает четвертое место. Пятерку замыкает американский тяжеловес Стипе Миочич.

За свою карьеру Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Боец становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ирландец также добивался двух поясов в британском промоушене Cage Warriors.

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