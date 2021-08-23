Нурмагомедов заявил о бесполезности ринг-герлз

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к ринг-герлз. Его слова приводит «Чемпионат.com».

32-летний россиянин дал понять, что ринг-герлз не будет на турнире памяти его отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Боец заявил, что считает девушек, показывающих таблички с номерами раундов, бесполезными.

«Никого не хочу обидеть, но это самая ненужная вещь в единоборствах. Можно и без них показать номер раунда. Все понимающие люди в этом разбираются», — отметил Нурмагомедов и подчеркнул, что лишь озвучивает свое мнение.

Ранее 23 августа Нурмагомедов также прокомментировал критику со стороны болельщиков из Афганистана, которые возмутились тем, что боец отказался оценивать политическую ситуацию в стране. Россиянин принес им свои извинения.

Нурмагомедов — звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он завершил карьеру осенью 2020-го, добившись 29 побед в 29 поединках. Абдулманап Нурмагомедов — отец и наставник бойца. Он умер в июле того же года.