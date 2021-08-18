Нурмагомедов рассказал об отношении к обещавшему «порвать его» Новому Хабибу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к шведу Хамзату Чимаеву по прозвищу Новый Хабиб. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен заявил, что при встрече не будет спрашивать у Чимаева, почему тот обещал «порвать его». Он добавил, что у каждого может быть свое мнение, отметив, что будет наблюдать за выступлениями шведа.

Нурмагомедов признался, что пережил возраст, когда хотел что-то кому-то доказать. Бывший чемпион UFC также подчеркнул, что призывает молодых спортсменов не совершать его ошибок. «Пожелаю ему удачи. Будем болеть за всех наших ребят, которые будут в Абу-Даби драться, а их будет очень много», — сказал Нурмагомедов.

Чимаев выступает в смешанных единоборствах с 2018 года в среднем и полусреднем весе. Шведский спортсмен провел в октагоне девять боев, которые завершились победами. Следующий поединок Чимаев проведет 30 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. Соперником Нового Хабиба станет китайский спортсмен Ли Джинглианг.