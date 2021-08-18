Нурмагомедов оценил следующего соперника Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), оценил соперника российского бойца Федора Емельяненко, американца Тимоти Джонсона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бывший чемпион UFC заявил, что Последнему Императору идет 45-й год, и это не бойцовский возраст. При этом Нурмагомедов считает, что Джонсон среди бойцов в тяжелом дивизионе ничем не выделяется, однако все равно представляет собой опасность.

Емельяненко и Джонсон должны встретиться 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator. Американский боец младше россиянина на восемь лет. Он провел 21 бой, в которых одержал 14 побед и потерпел семь поражений. Джонсон в том числе проигрывал россиянам — Валентину Молдавскому, Виталию Минакову и Александру Волкову.

В активе Емельяненко 45 боев, в которых он одержал 36 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. Последний раз российский боец выходил на ринг 29 декабря 2019 года. В японской Сайтаме Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона.