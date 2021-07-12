Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заявил о новом поединке. Об этом сообщает Sport24.

39-летний Емельяненко рассказал о планах на будущее. В частности, он подтвердил, что проведет схватку с рэпером Джиганом, а также допустил поединок с блогером Артемом Тарасовым. При этом Емельяненко также заявил, что планируется и бой в профессиональном MMA.

«У меня уже подписан контракт на бой с Владимиром Минеевым», — добавил Емельяненко.

В последний раз Емельяненко дрался в клетке летом 2020-го. Тогда он уступил нокаутом Магомеду Исмаилову.

Минеев также проводил бой с Исмаиловым. Их противостояние осенью 2018-го завершилось вничью. На счету Минеева 13 побед при единственном поражении.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1, RCC. На его счету 28 побед, восемь поражений. Один бой с его участием завершился вничью.