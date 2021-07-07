Александр Емельяненко пообещал «набить кукушку» Джигану

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался на тему возможного поединка с рэпером Джиганом. Слова прозвучали в ходе прямого эфира в Instagram тяжеловеса.

39-летний россиянин заявил, что музыкант «полез, куда не нужно», и пообещал его нокаутировать и «набить кукушку». «Достанется Джигану очень сильно», — пообещал Емельяненко.

5 июля менеджер тяжеловеса Азамат Бостанов заявил, что выплата за поединок с Джиганом станет рекордной в карьере бойца. Он отметил, что речь идет о сумме больше 20 миллионов рублей.

В июне Джиган заявил, что намерен заработать 50 миллионов рублей на схватке с Емельяненко. Музыкант готов драться как по правилам MMA, так и по правилам кикбоксинга или бокса.

Емельяненко не дрался с лета 2020-го, когда уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову. На счету тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. Один поединок с его участием завершился вничью.