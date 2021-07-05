Менеджер Емельяненко рассказал о гонораре бойца за поединок с Джиганом

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» рассказал о гонораре подопечного за поединок с рэпером Джиганом.

Бостанов заявил, что Емельяненко получит самую большую выплату в карьере, отметив, что конкретное предложение и дата боя уже есть. «Есть условия, по которым я не могу разглашать цифры, но порядок цифр примерно таков: это действительно больше 15-20 миллионов рублей», — уточнил менеджер.

25 июня Джиган заявил, что хочет заработать на поединке с Емельяненко 50 миллионов рублей, а его оппонент рассчитывает на 30 миллионов. По словам рэпера, он готов проводить поединки в боксе, MMA и кикбоксинге.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.