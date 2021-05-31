Нурмагомедов объяснил проблемы с организацией боя Емельяненко и Джигана

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном бое рэпера Джигана против Александра Емельяненко. Об этом сообщает Sport24.

По мнению спортсмена, проблемы с организацией поединка связаны со сложностью в поиске спонсоров, которые заплатят участникам встречи гонорары. Нурмагомедов отметил, что считает подобные бои «поп-ММА», и объяснил, что не интересуется этим направлением как организатор. Он добавил, что посмотрел бы на поединок со стороны.

9 апреля стало известно, что Джиган запросил за поединок с Емельяненко 50 миллионов рублей. В ответ боец заявил, что сумма выглядит адекватной, так как на лечение после поединка рэперу потребуется не меньше. Дата и место боя не определены.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



