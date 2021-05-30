Нурмагомедов объяснил предложение в 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил предложение в 100 миллионов долларов за бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что соблазн провести этот бой присутствовал, поэтому он вел переговоры с представителями Саудовской Аравии. «Они хотели, чтобы я там провел бой. Про 100 миллионов не знаю... Точной суммы такой не было, но приблизительно», — рассказал он.

25 мая менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянину предлагали 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером, но тот ответил отказом, так как обещал своей матери уйти из спорта. Он добавил, что информацию о поступлении Нурмагомедову этого предложения может подтвердить «кто угодно».

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. 32-летний спортсмен — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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