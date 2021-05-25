Нурмагомедову предложили бой

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что спортсмену продолжают поступать предложения несмотря на завершение карьеры. Об этом он рассказал в эфире шоу Hotboxin' with Mike Tyson на YouTube.

По словам представителя россиянина, с ним уже связался глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, который заявил, что канадец Жорж Сен-Пьер готов на поединок с Нурмагомедовым в полусреднем весе.

«Мы ждали Сен-Пьера лет пять. То он готов, то не готов. В итоге UFC был готов организовать бой в легком весе. Сен-Пьер перешел в полусредний. Теперь он говорит: "Смотрите, мы оба завершили карьеру, может, вернемся ради одного боя?"» — отметил Абдель-Азиз. При этом менеджер признался, что не видит смысла в поединке.

Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020-го после очередной защиты титула чемпиона UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.

Сен-Пьер — также бывший чемпион UFC. Он окончательно покинул спорт в феврале 2019-го. Оба спортсмена неоднократно выражали интерес в проведении поединка.

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